جيش الاحتلال: المقاومة تطلق 1234 صاروخاً منذ بدء العدوان على غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن ألفاً و234 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة، تجاه المستوطنات والبلدات والمدن في كيان الاحتلال، منذ ظهر الأربعاء الماضي، وحتى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وادعى جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أن "القبة الحديدية اعترضت 373 قذيفة صاروخية منها، فيما جرى قصف 371 هدفًا داخل قطاع غزة".

ودوت صفارات الإنذار بعد ظهر ومساء اليوم، في مستوطنات واقعة على ساحل فلسطين المحتلة ووسطها، بالإضافة لمستوطنات "غلاف غزة"، لأكثر من 22 مرة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن صاروخاً أطلق من غزة، اليوم السبت، أصاب ساحة انتظار سيارات في مستوطنة "نتيفوت" في "غلاف غزة".

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى عدوان إسرائيلي كبير، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و150 جريحا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين