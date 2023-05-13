"سرايا القدس" تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال بصاروخ مُوجّه

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تجمع من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في موقع الإرسال.

وقالت في بيان مقتضب: "في إطار الرد على اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان على شعبنا، تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع للجنود الصهاينة بصاروخ موجه في موقع الإرسال، وإصابة الهدف بدقة واشتعال النيران في المكان، يوم الجمعة الموافق 12\5\2023م في تمام الساعة 7:30م".

وفي وقت سابق قالت سرايا القدس، إنها "تمكنت من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ مُوجّهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، مُحقّقة إصابات مؤكدة".

وأضافت السرايا، في بيان مقتضب، اليوم السبت: "إنّ مجاهدينا تمكنوا من استهداف مواقع حساسة للعدو، وتحقيق إصابات مؤكدة، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

ومنذ فجر الثلاثاء، تُنفّذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين