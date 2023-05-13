تشكيلة أحلام مسعود أوزيل.. تضم رونالدو وبنزيمة

كشف النجم الألماني المعتزل حديثاً، مسعود أوزيل عن تشكيلة أحلامه المثالية، والتي تضمن أفضل 11 لاعباً حصل على فرصة مجاورتهم خلال مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 15 عاماً.



واختار أوزيل المعتزل أواخر مارس/ آذار الماضي، أفضل تشكيلة عاصرها في مسيرته الاحترافية، والتي تصدرها البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، والذي سبق له مجاورة أوزيل في صفوف ريال مدريد الإسباني.



وحسب موقع (CR7Tabs) فإن أوزيل البالغ من العمر 34 عاماً، اعتمد على طريقة (4-3-3) في اختيار تشكيلته المثالية، من خلال وجود مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني في مركز حراسة المرمى، حيث توج اللاعبان معاً بلقب مونديال 2014 مع المنتخب الألماني.



ويوجد في قلب الدفاع الثنائي، جيروم بواتينغ وسيرخيو راموس إلى جانب فيليب لام ومارسيلو في مركز الأظهرة، وصولاً إلى تشكيل خط وسط ثلاثي مكون من أوزيل نفسه وسانتي كازولا وتشابي ألونسو.



وفي مناطق الهجوم، اعتمدت تشكيلة أوزيل المثالية على كريستيانو رونالدو المتوج بخمس كرات ذهبية، وأليكسيس سانشيز الذي صنع شراكة قاتلة مع أوزيل في أرسنال، يضاف إليهم الفرنسي كريم بنزيما في مركز رأس الحربة.



جدير بالذكر أن أوزيل خاض خلال مسيرته الاحترافية، 645 مواجهة عبر 8 أندية مختلفة، كان أبرزها ريال مدريد الذي لعب في صفوفه 159 مواجهة، أحرز 27 هدفاً مع تقديم 81 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين