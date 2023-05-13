فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"قاسم": الغرفة المشتركة تدير المعركة بشكل موحد

تعلق رئيس نادي الهلال السعودي عن إمكانية التعاقد مع ميسي

المالية بغزة تعلن صرف رواتب شهر أبريل

الداخلية بغزة: الاحتلال يركز قصفه للمدنيين والمنشآت المدنية

القيادي "صلاح": شعبنا يرسم لوحة مشرّفة في التصدي لعدوان الاحتلال الفاشي

"حماس" تدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته ووقف جرائم الاحتلال

توقُّف محطة الكهرباء الإثنين المقبل.. سلطة الطاقة بغزة تُحذّر من كارثة إنسانية

"هندسة المتفجرات" بغزة تنفذ 139 مهمة خلال 96 ساعة من العدوان

خسائر مادية تُكبدها قوات الاحتلال للمواطنين خلال اقتحامها مخيمات الضفة

"الإعلامي الحكومي" ينتقد مؤسسة حقوقية تعمل في غزة

دعا شعبنا بكل أماكن تواجده للانتفاض ضد الاحتلال

"قاسم": الغرفة المشتركة تدير المعركة بشكل موحد

13 مايو 2023 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
...
رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو أراضينا المحتلة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن العدوان الإسرائيلي والسلوك النازي تجاه شعبنا في قطاع غزة لم يحقق شيئاً، مشددا على أن شعبنا لديه إصرار على مواصلة طريق المقاومة.

وقال قاسم اليوم السبت: إن "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدير بشكل موحد ومنسق الرد على العدوان وجرائم المحتل ضمن عملية "ثأر الأحرار"، لافتا إلى أنها  تضم فصائل العمل المقاوم في قطاع غزة".

وشدد على أنه يجب أن نُثبّت معادلة "تكامل الساحات"، مجددا دعوته لكل أهلنا وشعبنا في الضفة المحتلة والقدس وأراضي 48 وكل أماكن تواجده للتحرك الفعلي للانتفاض في وجه المحتل وتدفعيه الثمن على غطرسته وبطشه.

اقرأ أيضا: "حماس" تدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته ووقف جرائم الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #المقاومة #العدوان على غزة #الغرفة المشتركة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر