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الداخلية بغزة: الاحتلال يركز قصفه للمدنيين والمنشآت المدنية

13 مايو 2023 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على شعبنا في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مركزاً في استهدافه على المدنيين والمنشآت السكنية والمدنية.

وأضاف في بيان صحفي: "نؤكد أن البنايات والعمارات السكنية التي دمرها الاحتلال، هي بنايات يقطنها مدنيون".

وشدد البزم على أن "أية ادعاءات للاحتلال بوجود أهداف عسكرية في هذه المنازل والبيوت، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة لتبرير جرائمه بحق المدنيين العزل".

ولفت أن هدف الاحتلال من سياسة إرغام المواطنين على مغادرة منازلهم ثم تدميرها، هو ممارسة سياسة العقاب الجماعي لكسر إرادة شعبنا.

وحمل الاحتلال المسؤولية عن تشريد عشرات العائلات الفلسطينية وجعلها بلا مأوى، داعيا المؤسسات الحقوقية  المحلية والدولية للتحرك العاجل لفضح جرائم الاحتلال، والضغط باتجاه وقف هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتقديم قادة جيش الاحتلال للمحاكم الدولية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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