جماهير نابلس تشيّع جثماني الشهيدين وسيم الأعرج وسائد مشه

شيَّعت جماهير محافظة نابلس ظهر اليوم السبت، جثماني الشهيدين وسيم عدنان الأعرج 19، وسائد جهاد مشه 32 عاماً، اللذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع، من مستشفى رفيديا في نابلس إلى مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع على الشهيدين في منزلي ذويهما قبل أداء الصلاة عليهما في مسجد عباد الرحمن، ومواراتهما الثرى في مقبرة المخيم.

وخلال التشييع ردَّدت الجماهير الغاضبة هتافات مؤيّدة للمقاومة، ومطالبة بالثأر والانتقام من قوات الاحتلال.

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وخلَّف اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة صباح اليوم، شهيدين وعشرات المصابين، 3 منهم بالرصاص الحي بينهم سيدة 50 عاماً بجراح خطيرة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 75 إصابة بالاختناق هلال المواجهات التي اندلعت في مخيم بلاطة وعلى مداخله.



ومنذ بداية العام استُشهد 117 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلتين منذ بداية عام 2023، بينهم 22 طفلًا دون سن الـ18.

وتصدَّرت جنين، مدن الضفة بأعداد الشهداء حيث استشهد 41 من أبنائها، تلتها نابلس التي قدَّمت 32 شهيداً، وتساوت أعداد الشهداء في أريحا والخليل ب9 شهداء.

واستُشهد 7 مواطنين من القدس المحتلة، و5 من قلقيلية، و3 من بيت لحم، و4 من رام الله، و3 من طولكرم، و2 من سلفيت، و1 من طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين