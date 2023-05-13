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"العمل الخيري" تدعو للوقوف بجانب المتضرّرين من التصعيد الإسرائيلي

13 مايو 2023 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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أحد البيوت المدمرة من جرَّاء العدوان (تصوير: ياسر فتحي)

دعت دائرة العمل الخيري بقطاع غزة، المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية مساندة المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والوقوف بجانبهم.

وأطلقت الدائرة، حملة إغاثية عاجلة لتوفير بدل إيجار ومساعدات نقدية عاجلة للمتضرّرين؛ لإسنادهم في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

وقالت الدائرة، في بيان صحفي اليوم السبت وصل "" :"إن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة ومتفاقمة نظراً لإغلاق المعابر لليوم الخامس على التوالي، ومنع إدخال المواد الأساسية للقطاع".

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وكما دعت الدائرة، المؤسسات الخيرية المحلية والدولية، إلى أخذ دورها الفاعل والضروري بالوقوف بجانب أبناء شعبنا ودعم صموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية.

يُشار إلى أن العدوان الاسرائيلي مستمر على قطاع غزة لليوم الخامس، وأسفر عن استشهاد 33 مواطناً، فضلاً عن عشرات الجرحى، كما خلَّف دماراً كبيراً في المنشآت والمرافق والبيوت السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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