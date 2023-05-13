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أثار البلبلة..

المباحث العامة توقف شخصاً طلب من أحد المواطنين إخلاء منزله

13 مايو 2023 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في الشرطة بمحافظة غزة، اليوم السبت، شخصاً لإثارته البلبلة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقيامه بالاتصال على أحد المواطنين والطلب منه إخلاء منزله تمهيداً لقصفه.

وبيّنت المباحث العامة، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، أنها وفور تلقي الإشارة وبالمتابعة الفنية والميدانية تم الوصول إلى الشخص المتصل، وعلى الفور تم ضبط المدعو (ع، ع)، وباستجوابه أقر بما نسب إليه، مفيداً بأن الاتصال من باب "المزاح".

وذكرت أنه تم توقيف الشخص المذكور ومصادرة الهاتف المحمول، وإحالته وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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وأهابت المباحث العامة بالشرطة بجميع المواطنين، إعلاء روح المسؤولية الوطنية والمجتمعية، داعية إلى مزيد من التكاتف وتجنب أية تصرفات من شأنها إثارة البلبلة وإرباك الجبهة الداخلية.

وحذرت في الوقت ذاته، من أنها تتابع أية إشارات بتصرفات مخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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