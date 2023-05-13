"الإعلامي الحكومي" يعلن حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة في يومه الخامس توالياً، والذي ارتقى خلاله 33 شهيداً 30% منهم من النساء والأطفال وإصابة 147 مواطنا، 60% منهم نساء وأطفال وإصابة 147 مواطنا، 60% منهم نساء وأطفال.

وقال سلامة معروف المكتب الإعلامي الحكومي، في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الخامس وتحديث الأضرار: إن "حصيلة الشهداء والإصابات تدلل على طبيعة بنك الأهداف الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال، متوجهاً بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في وجه العدوان".

وأضاف: "يوم جديد يمر على شعبنا ليشهد على دمنا المسفوح هناك في مخيم بلاطة شرق نابلس وهنا في غزة، يوم جديد يدلل أن المعاناة والتهجير والقتل سيبقى ملازماً لشعبنا ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا وإذ نترحم على شهدائنا في غزة وبلاطة فإننا نستهجن هذه الحالة من الرضوخ التي يتسم بها أداء المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال".

اقرأ أيضاً: لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة

وفي تحديث الأضرار التي تسبب بها العدوان حتى اللحظة، ذكر أن الاحتلال دمّر 15 منزلاً بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدم كلي، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن وقد بلغت قيمة التقديرات الخسائر الأولية قرابة 5 مليون دولار.

ونبه إلى تعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 مليون دولار جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية وتوقف قطاع الصيد البحري وأضرار ألحقت بمساحات زراعية واسعة ومزارع للمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين