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سـرايا القدس: المقاومة أعدَّت نفسها لأشهر ونمتلك نفَسًا طويلًا

13 مايو 2023 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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سـرايا القدس: المقاومة أعدت نفسها لأشهر ونمتلك نفسًا طويلًا

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية ستجدّد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وخاصة مع استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب إن المقاومة أعدَّت نفسها لأشهر من المواجهة، "ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وتردُّ المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، برشقات صاروخية، تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحتلة، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وبيوت الآمنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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