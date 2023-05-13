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الداخلية بغزة تعلن تخصيص أرقام لمساعدة المواطنين في معاملات التسجيل للسفر

13 مايو 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها خصصت أرقام لمساعدة المواطنين في معاملات التسجيل للسفر.

وقالت في بيان صحفي: أنه "نظراً للظروف التي يمر بها المواطنون في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وإغلاق صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح، فقد تم تخصيص أرقام هواتف و(واتساب) لموظفي مكتب التسجيل من أجل مساعدة المواطنين في إجراء معاملات التسجيل الإلكتروني وكل ما يتعلق بها، وذلك خلال فترة العدوان فقط".

وأوضحت أنه "سيتم تلقي اتصالات المواطنين ورسائلهم على (واتساب) في أوقات الدوام الرسمي يومياً (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر)، من خلال الأرقام الآتية موزعين على محافظات قطاع غزة كل وفق محافظته:

- محافظة رفح:

+970567841111
+972599537301

- محافظة خانيونس:

+972562181855
+970567169446

- محافظة الوسطى:

+970592840049
+972598236203

- محافظة غزة:

+972567204455
+972599333154

- محافظة شمال غزة:

+970595111158
+972598056575

المصدر / فلسطين أون لاين
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