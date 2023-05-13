الرجوب يدعو الفلسطينيين والمسلمين لإسناد أهل غزة

قال النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب:"إن لأهل غزة حق كبير على الشعب الفلسطيني والمسلمين جميعاً لأنهم في الخندق المتقدم بمواجهة الاحتلال".

وأكد في تصريحات وصلت " " أن من واجب أهل الضفة والشعب الفلسطيني في كل مكان اسناد أهل غزة، واثبات أن الفلسطينيين كالجسد الواحد، داعيًا إلى وحدة المسلمين وتخندقهم سوياً في مواجهة الخصوم والأعداء، ونصرة المظلومين لمنع استباحة دمائهم.

وأضاف الرجوب:"إن العدو يزعجه كل الجبهات التي ترفض وجوده على أرض فلسطين، ويسعى لكسر المقاومة وشوكة أهل غزة الذين يقاومونه".

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وأوضح أن الاحتلال يستهدف كل الفلسطينيين الأحرار في الضفة والأراضي المحتلة عام 48، واصفًا المستوى الرسمي في السلطة الفلسطينية بـ"أموات لا خير فيهم ولن يقدموا شيئاً لغزة وشعبها".

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي تخوض المقاومة قتالاً مع الاحتلال في معركة أطلقت عليها ثأر الأحرار انتقاماً لاغتيال قادة سرايا القدس في غزة.

وأطلقت المقاومة مئات الصواريخ التي أصابت أهدافاً للاحتلال في تل أبيب والقدس، والمستوطنات في غلاف غزة.

بالتزامن مع ذلك انطلقت دعوات في الضفة الغربية والداخل المحتل، للاشتباك مع الاحتلال والمواجهة على نقاط التماس، اسناداً للمقاومة في غزة

المصدر / فلسطين أون لاين