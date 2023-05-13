"حماس": دماء الشهداء في غزّة والضفة توحّد شعبنا وتعبّد طريقه نحو القدس

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وممارسته سياسة القتل والاغتيال المُمنهج في قطاع غزّة، وتصعيد عدوانه اليوم فجراً على مخيم بلاطة في الضفة الغربية المحتلة، يعدّ سلوكاً إجرامياً يكشف مدى فاشية الاحتلال وساديَّته، ما يضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء هذا الاحتلال وإدانة إرهابه وإجرامه المنظّم.

وأكدت "حماس"، أن ارتقاء الشهيدين الشابَّين سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) ووسيم عدنان يوسف الأعرج (19 عاماً) في أثناء مواجهة قوَّات الاحتلال المعتدية على مخيم بلاطة اليوم، يدلّل مجدَّداً على أنَّ روح الانتفاضة والمقاومة لدى شبابنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة حيَّة وممتدة، في ملحمة بطولية متكاملة مع ما تصنعه المقاومة الباسلة في قطاع غزّة في معركة (ثأر الأحرار)، وما يبدع فيه شعبنا بدمائه وتضحياته في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن الأرض والمقدَّسات.

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وأكدت أنَّ سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال لن تُفلح في وقف أو الحدّ من مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا، ولن تزيدهم إلاّ إصراراً على المضي في هذا الطريق، حتّى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا وقُدْسنا.

المصدر / فلسطين أون لاين