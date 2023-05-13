ارتفاع عدد المنازل المستهدفة منذ فجر السبت لـ 4

دمّرت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح السبت، منزلًا ثانيا بشكل كامل شمالي قطاع غزة ليرتفع عدد المنازل المستهدفة منذ ساعات فجر هذا اليوم إلى 4 على الأقل.

ووفق مصادر محلية، يعود المنزل الزعانين في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، سبقه بوقت قصير تدمير منزل آخر لم يتم التعرف على صاحبه في بلدة بيت لاهيا.

وبحسب شهود عيان فإن المنازل المجاورة أصابها أضرار كبيرة، فيما لم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بيان حول وقوع إصابات.

وفجر السبت، استهدفت المقاتلات الحربية عددا من المنازل ما أدى إلى تدمير بعضها بشكل كامل، عرف منها منزل يعود لعائلة مهنا وسط مدينة غزة، وشقة سكنية شرقي المدينة.

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال ظهر الجمعة، إن 28 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي في مناطق مختلف من القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "كما باتت نحو 37 وحدة سكنية غير صالحة للسكن بسبب الأضرار البليغة، فيما تعرضت حوالي 495 وحدة سكنية لأضرار جزئية".

ومساء الجمعة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين الأول يعود لعائلة ياسين جنوبي مدينة غزة، والثاني لعائلة أبو عبيد في مدينة دير البلح.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ دولة الاحتلال عدوانا سافرا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية ردا على العدوان وصلت (تل أبيب) ومدن أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين