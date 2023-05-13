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لليوم الخامس .. معابر قطاع غزة مغلقة وتحذيرات من انقطاع الكهرباء

المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات استمرار العدوان وإغلاق المعابر

13 مايو 2023 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مواصلة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في ظل تصاعد عدوانه على القطاع وارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

وأشار في بيان صحفي وصل "" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق منذ الثلاثاء الماضي، معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة المرضى ومرافقيهم للعلاج خارج قطاع غزة، خاصة مرضى السرطان والحالات المرضية العاجلة والذين بلغ عددهم حسب وزارة الصحة أكثر من 430 مريضاً ومرافقاً.

ولفت إلى استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الطواقم الطبية القطاع للمساعدة في علاج الجرحى والحالات المستعصية، وكذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام دخول المهمات والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من عجز دوائي كبير للتعامل مع الجرحى والحالات الطارئة".

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ونوه القطاع الصحي في الشبكة إلى أن نفاذ الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، سيفاقم واقع المنظومة الصحية.

وحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإغلاق المعابر على حياة المرضى وأوضاعهم الصحية، وقدرة القطاع الصحي في التعامل معهم.

وأكد على وقوف المنظومة الطبية بما فيها المنظمات الأهلية الصحية جنباً إلى جنب في تقديم الخدمة الطبية لأهلنا بكل كفاءة وتميز، مطالباً بتدخل دولي عاجل؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر، وتمكين المرضى من تلقي العلاج، وإدخال كافة المستلزمات والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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