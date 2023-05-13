بحر: وحدة المقاومة كفيلة بصدِّ العدوان وزوال الاحتلال

أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم السبت، أن وحدة المقاومة الفلسطينية عبر غرفة عملياتها المشتركة كفيلة بالتصدّي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وترحَّم د بحر خلال تصريح صحفي، على شهداء الشعب الفلسطيني الذين سطَّروا أروع نماذج البطولة والفداء، عادّاً دماءهم الزكية وقود ثورة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى التحرير.

وثمَّن التفاف جميع أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله حول خيار المقاومة المشروعة، التي تتصدَّى للعدوان المجرم والمستمر على شعبنا، وتفشل أهداف الاحتلال الخبيثة لتركيع شعبنا وكسر إرادته.

وأوضح أن المقاومة هي طريق العودة وزوال الاحتلال، وهي الخيار الوحيد الذي أثبت نجاعته مع الاحتلال الذي يوغل بكل غدر في دماء الشعب الفلسطيني.

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واستنكر صمت المجتمع الدولي المطبق تجاه جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا، داعيا للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والتي تشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

وطالب بعزل الاحتلال دولياً وفرض عقوبات عليه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة خصوصًا قتل الأطفال والنساء، ملفتاً إلى أن الاحتلال كشف أمام العالم وجهه الفاشي والإرهابي، "مما يستوجب عقابه" على حدِّ قوله.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم الشعب الفلسطيني، وبذل كل الجهود الكفيلة بردع جرائم الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الشعب الفلسطيني ومقدَّساته.

المصدر / فلسطين أون لاين