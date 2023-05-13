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بالصور الدفاع المدني يُنفذ 111 مهمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة

13 مايو 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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فِرق الدفاع المدني بغزة

أعلنت طواقم مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تنفيذ 111 مهمة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ لليوم الخامس على التوالي.

وجاء في إحصائية للدفاع المدني أن طواقمها تلقت 78 إشارة استغاثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ونفذت 58 مهمة إطفاء لأماكن استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، بالإضافة إلى انتشال ونقل شهداء من الأماكن المستهدفة.

وذكرت الإحصتئية أن طواقم الإسعاف لدى الدفاع المدني، تعاملت مع 40 إصابة مختلفة ونقلتها إلى مستشفيات القطاع في كافة المحافظات.

بدورها، أفادت مديرية الدفاع المدني أنها نفذت 13 مهمة إنقاذ لمواطنين في الأماكن التي تعرضت للاستهداف من الطائرات الاحتلال، مؤكدة أن الطواقم المختصة لديها تُواصل العمل في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

وأشارت إلى  أبرز المهام التي قامت بها أطقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة، السيطرة على حريق نجم عن قصف الاحتلال لمنزل "أبو العطا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وكذلك التعامل مع القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بغزة، والذي خلف عدداً من الشهداء والإصابات.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و147 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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