لليوم الخامس .. معابر قطاع غزة مغلقة وتحذيرات من انقطاع الكهرباء

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ولليوم الخامس على التوالي "، إغلاق معابر قطاع غزة، ومنع إدخال المواد الأساسية وكذلك منع المرضى من السفر لتلقي العلاج.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، أمس: "وصل إجمالي عدد الشهداء 33 شهيدا واصابة 109 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وحذر من تداعيات إيقاف شركة الكهرباء عن العمل والأزمة الإنسانية في ظل إيقاف مولد عن العمل من المولدات العاملة في الشركة في محاولة لإطالة عمل المحطة بما يتوفر من وقود.

وأوضح أنه لن يتجاوز عمل محطة الكهرباء 72 ساعة ما لم يتم إدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل حتى تتمكن الشركة من العمل وإيصال الكهرباء كما المعتاد، منبهاً إلى أن توقف المحطة سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة على كافة القطاعات الصحية والخدماتية والبيئية، حيث ستضر محطات المعالجة لضخ المياه العادمة للبحر.

وكان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، حذر من أن إغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية مع قطاع غزة يؤدي الى تقليص توليد الكهرباء ومنع الإمدادات الطبية.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و147 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين