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شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة 7 آخرين في مخيم بلاطة

محدث شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة 7 آخرين في مخيم بلاطة

13 مايو 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنابلس وتحاصر منزلًا

استُشهد مواطنان، وأصيب 7 آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب عدنان وسيم يوسف الأعرج (19 عاما).

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت عن وجود إصابات خطيرة بين الجرحى في الحوض والبطن والرقبة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا في مخيم بلاطة.

ووثَّقت مصادر محلية، وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية للمكان، عبر شارعي القدس وروجيب.

كما وثَّقت وقوع اشتباكات مسلَّحة بين القوات المقتحمة والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال للقناصة في أماكن مختلفة في مخيم بلاطة بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف "انيرجيا" تجاه المنزل المحاصر، فيما شوهدت أعمدة من الدخان من المنطقة المستهدفة.

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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