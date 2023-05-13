فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شاب بالرصاص في كفر مندا بالداخل المحتل

الطريق إلى النصر

13 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 13 مايو

الطقس في فلسطين اليوم السبت 13 مايو

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت 13 مايو

لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف منزلين في شارع اليرموك والشجاعية

"الأورومتوسطي": استهداف المدنيين بغزة "جريمة حرب"

الإعلام العبري يكشف تكلفة العدوان الإسرائيلي على غزة

الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شاب بالرصاص في كفر مندا بالداخل المحتل

13 مايو 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...
الشاب القتيل في عملية إطلاق النار محمد إبراهيم زعرورة

قُتل الشاب محمد إبراهيم زعرورة (21 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم السبت، في بلدة كفر مندا في الداخل المحتل عام 48.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج، وهناك أقر الأطباء بوفاة زعرورة متأثرا بإصابته بجروح حرجة.

وفي الناصرة، قُتل أمس الشاب أسامة مروات (24 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "توفيق زياد"، مساء أمس الجمعة.

اقرأ أيضا: ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وبهذه الجريمة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 68 قتيلا، بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني زاد أكثر من الضعف.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#جريمة قتل #مقتل شاب #الداخل المحتل #الجرائم في الداخل المحتل #كفر مندا #الجرام في أراضي 48 #محمد إبراهيم زعرورة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر