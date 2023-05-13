الثاني خلال 24 ساعة.. مقتل شاب بالرصاص في كفر مندا بالداخل المحتل

قُتل الشاب محمد إبراهيم زعرورة (21 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم السبت، في بلدة كفر مندا في الداخل المحتل عام 48.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج، وهناك أقر الأطباء بوفاة زعرورة متأثرا بإصابته بجروح حرجة.

وفي الناصرة، قُتل أمس الشاب أسامة مروات (24 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "توفيق زياد"، مساء أمس الجمعة.

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وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وبهذه الجريمة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 68 قتيلا، بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني زاد أكثر من الضعف.