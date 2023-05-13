الطقس في فلسطين اليوم السبت 13 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 13 مايو

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 14 مايو

الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 15 مايو

الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 16 مايو

الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين