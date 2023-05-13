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طائرات الاحتلال تقصف منزلين في شارع اليرموك والشجاعية

13 مايو 2023 . الساعة 04:03 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل قصف منازل المواطنين بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واخر في شارع اليرموك وسط المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن طيران الاحتلال استهدف شقة في منزل يعود لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا بحي الشجاعية بعدة صواريخ، مما أدى لاندلاع حريق فيه، مضيفاً بأن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق.

وأشارت المصادر إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من حي الشجاعية بعد استهداف المنزل.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر في شارع اليرموك وسط مدينة غزة يعود لعائلة مهنا.

وأكدت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت المنزل بشكل كامل بعد استهدافه بعدد من صواريخ من طائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر طبية بإصابة ثلاثة مواطنين جراء القصف الذي استهدف المنزل، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

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