الإعلام العبري يكشف تكلفة العدوان الإسرائيلي على غزة

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الجمعة، تفاصيل كاملة عن تكلفة العملية العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن صاروخ "القبة الحديدية" الواحد تكلفته ما يقرب من 50 ألف دولار أمريكي، ويوم قتالي واحد يكلف جيش الاحتلال يومياً 200 مليون شيكل.

وينشر الاحتلال منظومة القبة الحديدية في كافة أنحاء أرض فلسطين المحتلة، زاعماً بنشرها أنها أفضل منظومة دفاعية تستخدم لصد الصواريخ، لكن المقاومة الفلسطينية بصواريخها وقدراتها أثبتت غير وتمكنت من تجاوزها واختراقها في كافة مدن فلسطين المحتلة.

من جانبها قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، “تم إدخال منظومة مقلاع داوود في نظام الدفاع للقوات الجوية عام 2016، وبعد عام تم الإعلان عن تشغيله، لكن حتى الأربعاء، تم تفعيله مرة واحدة فقط في النشاط التشغيلي”.

وأضافت: “مقلاع داود ليس متحركا مثل القبة الحديدية، لكنه ثابت على غرار نظام سهم”، وهو منظومة أخرى لدى الاحتلال لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

وبحسب الصحيفة، فإن “كل صاروخ اعتراضي من منظومة مقلاع داوود يكلف مليون دولار أمريكي”، وتكلفة المنظومة “تصل إلى 345 مليون دولار أمريكي”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ارتقى خلاله 33 مواطنًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب أكثر من 100 مواطن بجراح مختلفة.

المصدر / وكالات