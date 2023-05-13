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إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

13 مايو 2023 . الساعة 01:13 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أصيب 4 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، مساء الجمعة، عقب قمع مسيرة نصرة قطاع غزة انطلقت في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وقالت مصادر صحفية أن مسيرة انطلقت من وسط المخيم نصرة لقطاع غزة ضد عدوان الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة على الشبان، ما أدى لإصابة 4 شبان، أحدهم بالرصاص الحي في البطن وصفت حالته بالخطيرة، وآخر متوسطة في منطقة الخصر، وإصابتان طفيفتان بشظايا في الظهر.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة باتجاه منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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