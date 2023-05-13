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المسؤول عن التنسيق بين القسام والسرايا خلال معركة ثأر الأحرار

كتائب القسام تنعى القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني

13 مايو 2023 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
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كتائب القسام تنعى القائد الكبير "إياد الحسني"

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس الجمعة في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صدر عنها: "بكل آيات الفخر والعز والكبرياء تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد المجاهد/ إياد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة "ثأر الأحرار"، والذي ارتقى في عملية اغتيالٍ جبانةٍ مساء الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله وأن يسكنه فسيح جناته، ونعاهده وكل شهداء شعبنا بأن دماءهم لن تذهب هدراً بل ستكون نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين". 

من جانبها قالت سرايا القدس في تصريح مقتضب:" ننعى الشهيد القائد الكبير/ إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء أمس الجمعة  في غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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