الغرفة المشتركة تنعى القائد "الحسني" وتؤكد استمرار القتال وصد العدوان

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسئول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيالٍ إسرائيلية جبانة مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة.

وقالت في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "إن استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو".

وأكدت الغرفة المشتركة على أن "قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن".

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ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدها القائد الكبير إياد العبد الحسني "أبو أنس"، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، والذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية جبانة مساء اليوم في غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، عصر الجمعة، شقة سكنية في حي "النصر" وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول شهيدين، وخمس إصابات، بعد استهداف الشقة، التي اشتعلت فيها النيران، بعد استهدافها.

وتوعدت حركة "الجهاد الاسلامي"، الجمعة، في تصريح صحفي، الاحتلال الاسرائيلي "بمزيد من الضربات في عمق كيانه، رداً على استهداف بيوت المواطنين".

المصدر / فلسطين أون لاين