برشلونة وريال مدريد يلتقيان مجددا خارج إسبانيا

أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة، عن برنامج مباريات الفريق الودية خلال جولته الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسبق انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2023-24، وستعرف صدامات قوية أمام عمالقة أندية القارة الأوروبية.



وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو متجدد خلال جولته الصيفية، وهي المواجهة الخامسة بين الفريقين في عام 2023، بعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني ومباراتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة مرحلة الإياب من الدوري الإسباني.



وكشف النادي الكتالوني أيضًا عن لعب 3 مباريات ودية أخرى أمام أندية أوروبية كبيرة، حيث ستكون البداية بملاقاة يوفنتوس الإيطالي، ثم أرسنال الإنجليزي، وبعدها لعب الكلاسيكو، قبل إنهاء الجولة بمواجهة ميلان الإيطالي.



ولم يحدد مسؤولو برشلونة تواريخ المباريات وأماكن إقامتها، ولم يذكر أيضًا تفاصيل بيع تذاكر المباريات، ومن المرتقب أن يتم ذلك في وقت لاحق، بالنظر إلى أهمية هذه المباريات رغم طابعها الودي والتحضيري للموسم الجديد.



ويتطلع البلوغرانا إلى الاحتفال بحصد لقب الدوري الإسباني الـ27 في تاريخه، باعتباره متصدرًا للمسابقة بفارق 13 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وهذا قبل 5 جولات فقط على ختام الموسم.



جدير بالذكر أن ريال مدريد حسم آخر مباراة كلاسيكو أمام برشلونة لمصلحته بنتيجة 4-0 على ملعب "كامب نو" في إياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، فيما فاز كل فريق بالمباراة التي أقيمت على أرضه في مسابقة الدوري الإسباني.

المصدر / فلسطين اونلاين