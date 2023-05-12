إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عند مدخل بيت أمر شمال الخليل، بعد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي مرور جنازة مواطنة عبر المدخل الذي أغلقه الجنود.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة شرق البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وفي كفر قدوم، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، وآخران بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أدى لإصابة شاب (21 عاما) برصاصة في قدمه، نقل على إثرها الى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.

وأضافت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال أطلق أيضا الرصاص المعدني ما أدى لإصابة شابين، إضافة إلى الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم نساء وأطفال عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وعدوانه على قطاع غزة، حيث ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الغاضبة.

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالاختناق.

المصدر / حرية نيوز