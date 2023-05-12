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20 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 مايو 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 20 عملًا مقاومًا.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد جرى تسجيل 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجاتين حارقتين، وإحراق كاميرا عسكرية، إلى جانب عملية تصدٍّ للمستوطنين واندلاع المواجهات في 13 نقطة.

واندلعت المواجهات في القدس، في كلٍّ من باب العامود وصور باهر ومخيم شعفاط وسلوان، حيث ألقى الشبان الزجاجات الحارقة، وأحرقوا كاميرا عسكرية.

وتصدّى المواطنون للمستوطنين في سلواد برام الله، واندلعت مواجهات في زبوبا بجنين وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال على حاجز سالم بجنين.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجز صرة ودير شرف بنابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا، وكفر قدوم بقلقيلية، والخضر ببيت لحم، بالإضافة إلى بيت أمر والبلدة القديمة بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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