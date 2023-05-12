"حماس" تنعى القائد "الحسني" وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القائد بسرايا القدس الشهيد إياد الحَسَني مؤكدة أنّ جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة "ثأر الأحرار".

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "بكل آيات الفخر والاعتزاز ومعاني الإصرار والصمود، ننعى في حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي، إياد العبد الحَسَني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس".

ووأضافت إن "الحسني ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية غادرة وجبانة، مساء اليوم في قطاع غزّة الصامد، بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن".

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وإذ تنعى حركة حماس القائد الشهيد "أبا أنس"، تنعزّي الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، وتشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا.

وجددت الحركة "التأكيد على وحدتنا وتلاحمنا الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين