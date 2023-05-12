سرايا القدس تنعى الشهيد القائد إياد الحسني

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدها القائد الكبير إياد العبد الحسني "أبو أنس"، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، والذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية جبانة مساء اليوم في غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، عصر الجمعة، شقة سكنية في حي "النصر" وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول شهيدين، وخمس إصابات، بعد استهداف الشقة، التي اشتعلت فيها النيران، بعد استهدافها.

وتوعدت حركة "الجهاد الاسلامي"، الجمعة، في تصريح صحفي، الاحتلال الاسرائيلي "بمزيد من الضربات في عمق كيانه، رداً على استهداف بيوت المواطنين".

المصدر / فلسطين أون لاين