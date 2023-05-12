مدرب سان جيرمان يحسم مشاركة ميسي ضد أجاكسيو

أكد كريستوف غالتييه، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباريات النادي، عندما يستضيف فريقه أجاكسيو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.



وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، ونقله موقع "فووت ميركاتو": "لقد تحدثت معه، بمجرد عودته يوم الثلاثاء إلى أجواء التدريبات لمعرفة حالته الذهنية، لقد وجدته هادئًا ومصممًا على اللعب للفوز بلقب بطولة فرنسية إضافية، نعم ميسي سيبدأ غدًا أساسيًا ضد أجاكسيو".



وتأتي عودة الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، الأسبوع الماضي، فيما رفض مدرب النادي الباريسي التعليق على هذه العقوبة.



وغاب بطل كأس العالم رفقة منتخب بلاده الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، عن مباراة الفوز على تروا 3-1 في الجولة الماضية؛ بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين، بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية وسافر إلى السعودية.



واعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الفرنسية؛ لكن يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها.وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق بصفوف نادي النصر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية سابقًا.



ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه لانس، قبل 4 جولات عن الختام، ما يجعل مواجهة أجاكسيو مهمة للاقتراب خطوة أخرى من اللقب، وهو ما أكده غالتييه بقوله: "إذا فزنا بمواجهة أجاكسيو غدًا لن نكون أبطالًا، ولكنها مباراة هامة لنا للحصول على اللقب، أجاكسيو يلعب بشكل مختلف عن تروا؛ لذا علينا أن نكون حذرين".

المصدر / فلسطين اونلاين