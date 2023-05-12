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طائرات الاحتلال تدمر منزلين بقطاع غزة

12 مايو 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية على غزة

دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء الجمعة، منزلين بشكل كامل في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت منزلا بعدد من الصواريخ بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأضاف الشهود أن القصف تسبب بأضرار في المنازل المجاورة، وانقطاع التيار الكهربائي، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو عبيد في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن أضرارا في مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف المنزل القريب من المستشفى.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 7 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط الأراضي المحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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