هيئة حقوقية فلسطينية تطالب بإجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، الجمعة، المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة "لوقف العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في من خلال مخاطبات "بشأن استهداف قطاع غزة" بعثت بها إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

كما بعث بالرسالة ذاتها إلى المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية لالنغ موفوكينج، وكذلك الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيرا أوكافور، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ، إنها طالبت في مخاطباتها "بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان".

وأضافت أنها خاطبت "المقررين الخاصين لحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول العدوان الحربي الاحتلالي على قطاع غزة المتواصل لليوم الرابع على التوالي".

وذكرت أنها طالبتهم "بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949".

ودعتهم الهيئة إلى "الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة".

كما دعت إلى "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات كافة، وعرض الأمر على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في الحماية في الأراضي المحتلة".

وبينت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة (...) ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات الخاصة، وقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على حالة الخوف والهلع التي تتسبب فيها للمواطنين المدنيين".

وذكرت أن قوات الاحتلال "تواصل فرض الإغلاق المشدد على معابر قطاع غزة، ومنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات خارج القطاع، ومنع دخول المستلزمات الطبية، بما في ذلك أجهزة التشخيص".

وتابعت أن "دخول الوقود مقيد، مما يهدد بإغلاق كامل لمحطة الطاقة ويشكل كارثة إنسانية تقوض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية واستخدام المياه في المنازل".

وحذرت الهيئة "من وقوع كارثة إنسانية بعد 16 عامًا من الحصار المتواصل على قطاع غزة وإغلاق المعابر الضرورية لحياة وما ينتج عنه من نقص ومحدودية الموارد في مختلف القطاعات الصحية والتموينية والغذائية".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا بينهم 5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط الأراضي المحتلة.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا بعد باتجاه التهدئة.

المصدر / فلسطين أون لاين