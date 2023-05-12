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تأجيل مباراة وبطولة في غزة بسبب تواصل العدوان الصهيوني

12 مايو 2023 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة السلة، عن تأجيل مباراة الإياب في نهائي دوري جوال لكرة السلة،  بين خدمات وشباب البريج، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجاء قرار الاتحاد بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في غزة، وحفاظاً على سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والجماهير الرياضية.

وتأجلت العديد من البطولات والأنشطة الرياضية في غزة بسبب الأوضاع الجارية والقصف الصهيوني المتواصل، من بينها بطولة دوري كرة الطاولة لأندية الدرجة الثانية، والذي كان من المزمع انطلاقه يوم الثلاثاء الماضي بصالة حسن سلامة بمخيم النصيرات.

وتوقفت تدريبات الأندية وجميع النشاطات الرياضية في قطاع غزة، وأغلقت الأندية أبوابها، بعد قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والذي جاء بعد اغتيال مجموعة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وعشرون مواطناً، خلال قصف صهيوني طال عدة بنايات.

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#العدوان على غزة #اتحاد كرة السلة #اتحاد كرة الطاولة

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