تعليق النشاط الرياضي في الكيان الصهيوني بسبب صواريخ المقاومة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تسببت الصواريخ التي تُطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة اتجاه البلدات والمدن داخل الأراضي المحتلة عام "48"، بتعليق النشاط الرياضي وإغلاق الملاعب والأندية الرياضية.

وأدى تواصل سقوط الصواريخ لإلغاء تدريبات الأندية وتأجيل المباريات الرسمية والودية داخل الكيان الصهيوني إلى إشعار آخر، وذلك خشية من الصواريخ التي تُطلقها المقاومة الفلسطينية.

وسقط أحد الصواريخ أمس على مجمع رياضي في مدينة سديروت جنوب الكيان الصهيوني، مما جعل حكومة تشدد على قرارها بوقف النشاط الرياضي بشكل كامل



وأعلنت حكومة الاحتلال عن فرض حالة الطوارئ، مع بدء عدوانها على غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومنعت التجمعات في الأماكن العامة، ومنها الأندية والملاعب الرياضية.

ونجحت المقاومة الفلسطينية في ذات الوقت بعزل الاحتلال "الإسرائيلي" عن الخارج رياضيا، حيث لن يتمكن أي وفد رياضي من الوصول للأراضي المحتلة، نظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة.