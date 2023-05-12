الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 33

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عصر الجمعة، شقة سكنية في حي "النصر" وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول شهيدين، وخمس إصابات، بعد استهداف الشقة، التي اشتعلت فيها النيران، بعد استهدافها.

وتوعدت حركة "الجهاد الاسلامي"، الجمعة، في تصريح صحفي، الاحتلال الاسرائيلي "بمزيد من الضربات في عمق كيانه، رداً على استهداف بيوت المواطنين".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بعد ظهر اليوم الجمعة، منزلاً في منطقة "الفاخورة" بمخيم جباليا، شمالي قطاع، يعود لعائلة طه، ودمرته بشكل كامل.

يذكر أن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، قد أعلن الجمعة، أن 87 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، مشيراً إلى توفير مبلغ إغاثي عاجل للمتضررين من العدوان.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، أسفر عن اغتيال سبعة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وارتقاء 33 شهيدا، بينهم 7 أطفال و 4 سيدات، إضافة إلى 94 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين