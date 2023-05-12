فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعليق النشاط الرياضي في الكيان الصهيوني بسبب صواريخ المقاومة

الاحتلال يُواصل اعتقال لاعب في دوري المحترفين

الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 33

موعد المباراة الافتتاحية لمنتخب الشاطئية في كأس العرب

كلوب واثق من تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

كلوب واثق من تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

البنك الوطني بغزة يعلن عن تفعيل خدمة المشتريات

حماس: ضربات المقاومة صارمة وممتدة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه

"نصر الله": السرايا والقسام موقفهما موحد عبر "الغرفة المشتركة"

عودة ميسي لقائمة باريس سان جيرمان مع اقترابه من الرحيل

موعد المباراة الافتتاحية لمنتخب الشاطئية في كأس العرب

12 مايو 2023 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
...
منتخب الشاطئية
جدة/ فلسطين أون لاين:

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة السعودية، بمواجهة صعبة أمام منتخب عُمان  يوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت فلسطين، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي مصر وقيرغستان.


واختتم فدائي الشاطئية تدريباته أمس، على الملعب الفرعي استعداداً للمواجهة المرتقبة، حيث يأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن سامي سالم في تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة أمام الفريق العُماني الذي تأهل مؤخراً إلى كأس العالم بعد حصوله على المركز الثالث في التصفيات الآسيوية التي أقيمت مؤخراً في مملكة تايلند.


وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب، فرصة لاستعادة بريق فدائي الشواطئ بعد فشله الأخير في التأهل إلى كأس العالم، وخروجه مبكراً من التصفيات الآسيوية بخسارتين ثقيلتين من الكويت وعُمان.


وتشكل المباراة الافتتاحية لمنتخبنا أهمية كبيرة، خاصة في ظل معرفة الجهاز الفني لقدرات المنتخب العماني، حيث يسعى لتقديم أداء مغاير عن المباريات السابقة والاستفادة من التدريبات الذي خاضها في مدينة غزة، بعد تعزيز المنتخب بلاعبين جدد صغار السن، بجانب اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في كرة القدم الشاطئية.


وعلى الرغم من وصول المنتخب إلى جدة قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، حرص الجهاز الفني على خوض مباراة تجريبية أمام منتخب ليبيا من أجل تجربة اللاعبين الجدد والانخراط في حساسية المباريات الرسمية.


الكابتن سامي سالم المدير الفني للمنتخب، أكد خلال المؤتمر الفني على صعوبة المباراة والمجموعة التي تتواجد بها فلسطين، إلا أنه يثق بقدرات اللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.


وقال إن فدائي الشواطئ يحمل رسالة تحدٍ وإصرار على المشاركة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#بطولة كأس العرب #الشاطئية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر