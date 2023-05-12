موعد المباراة الافتتاحية لمنتخب الشاطئية في كأس العرب

جدة/ فلسطين أون لاين:

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة السعودية، بمواجهة صعبة أمام منتخب عُمان يوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت فلسطين، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي مصر وقيرغستان.



واختتم فدائي الشاطئية تدريباته أمس، على الملعب الفرعي استعداداً للمواجهة المرتقبة، حيث يأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن سامي سالم في تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة أمام الفريق العُماني الذي تأهل مؤخراً إلى كأس العالم بعد حصوله على المركز الثالث في التصفيات الآسيوية التي أقيمت مؤخراً في مملكة تايلند.



وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب، فرصة لاستعادة بريق فدائي الشواطئ بعد فشله الأخير في التأهل إلى كأس العالم، وخروجه مبكراً من التصفيات الآسيوية بخسارتين ثقيلتين من الكويت وعُمان.



وتشكل المباراة الافتتاحية لمنتخبنا أهمية كبيرة، خاصة في ظل معرفة الجهاز الفني لقدرات المنتخب العماني، حيث يسعى لتقديم أداء مغاير عن المباريات السابقة والاستفادة من التدريبات الذي خاضها في مدينة غزة، بعد تعزيز المنتخب بلاعبين جدد صغار السن، بجانب اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في كرة القدم الشاطئية.



وعلى الرغم من وصول المنتخب إلى جدة قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، حرص الجهاز الفني على خوض مباراة تجريبية أمام منتخب ليبيا من أجل تجربة اللاعبين الجدد والانخراط في حساسية المباريات الرسمية.



الكابتن سامي سالم المدير الفني للمنتخب، أكد خلال المؤتمر الفني على صعوبة المباراة والمجموعة التي تتواجد بها فلسطين، إلا أنه يثق بقدرات اللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.



وقال إن فدائي الشواطئ يحمل رسالة تحدٍ وإصرار على المشاركة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.