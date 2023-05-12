"نصر الله": السرايا والقسام موقفهما موحد عبر "الغرفة المشتركة"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله إن "قيادة حركة الجهاد الإسلامي تواصلت مع قيادة كتائب القسام كي يكون الموقف موحداً، والعنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة".

وأضاف في تصريحات صحفية إن قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس.

وأوضح أن "العدو الإسرائيلي هو من بدأ العدوان في هذه الجولة باغتيال القادة الشهداء في سرايا القدس و7 نساء وأطفال، ونتنياهو يسعى من خلال العدوان إلى معالجة التشتت في ائتلافة الحكومة وتحسين وضعه الشعبي".

ولفت أن فصائل المقاومة تمتلك قدرة كبيرة على ترميم بنيتها القيادية السياسية والعسكرية بسرعة، وترميم سرايا القدس لبنيتها القيادية سريعاً فاجأ الاحتلال.

وأشار إلى أن وصول الصواريخ إلى جنوب تل أبيب وإلى القدس أربك الاحتلال، قائلا: "موقف المقاومة في غزة متماسك وقد أفشلت هدف العدو في ترميم الردع".

كما أشار إلى أن "معركة غزة مهمة وتأثيراتها لا تقتصر على القطاع بل على عموم المنطقة، ونحن على اتصال دائم بقيادة المقاومة في غزة ولن نتردد في تقديم المساعدة في أي وقت تفرض المسؤولية ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين