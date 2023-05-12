عودة ميسي لقائمة باريس سان جيرمان مع اقترابه من الرحيل

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو السبت ضمن منافسات المرحلة 35.



غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن احدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.



لاحقاً، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطرياً.



وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد اشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.



إلى السعودية بعقد استثنائي؟

قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذ الأسبوع، أن ميسي الذي سيبلغ 36 عاماً الشهر المقبل، سيوقع على عقد "استثنائي" مع ناد لم يتم الافصاح عن اسمه.



وأضاف من دون الكشف عن هويته "صفقة ميسي انتهت. سيلعب في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل".



وتابع المصدر غير المخول بالحديث لوسائل الإعلام "العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن فقط بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة".



في المقابل، لم يؤكد سان جرمان خبر رحيل "البرغوث" الصغير، في حين يصرّ والده ووكيله خورخي أن بطل العالم لم يقرر بعد وجهته المستقبلية.



من المؤكد أن مهمة ميسي في سان جرمان ستنتهي في حزيران/يونيو المقبل مع انتفاء عقده الحالي، على أمل أن يقود الفريق إلى لقبه الحادي عشر في تاريخه في الدوري لفك ارتباطه مع سانت إتيان حيث يتقاسمان الرقم القياسي (10 لكل منهما).



من ناحيته، اكتفى مصدر من داخل أروقة النادي بالقول "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لكان ذلك قد تم في وقت سابق".



ويواجه سان جرمان المتصدر برصيد 78 نقطة ضيفه أجاكسيو الذي بات قاب قوسين من العودة إلى الدرجة الثانية حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من مبارياته الـ 13 الأخيرة.

المصدر / فلسطين اونلاين