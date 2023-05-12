الجهاد الإسلامي: سنُنفّذ ضربات في عمق الاحتلال ردًّا على قصف المنازل

قالت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، إنها ستنفذ ضربات بعمق كيان الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على استهدافها البيوت السكنية في قطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان مقتضب: "سيتلقى عمق العدو مزيدًا من الضربات ردًّا على استهداف وتدمير البيوت السكنية".

ولم تُعلّق إسرائيل حول تهديدات حركة الجهاد الإسلامي حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وخلال الجمعة، دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي.

ومنذ فجر الثلاثاء تُنفّذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و7 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت عدة مستوطنات ومدن بينها (تل أبيب) والقدس الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين