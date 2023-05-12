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طائرات الاحتلال تدمر منزلين بقطاع غزة

الجهاد الإسلامي: سنُنفّذ ضربات في عمق الاحتلال ردًّا على قصف المنازل

12 مايو 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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قالت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، إنها ستنفذ ضربات بعمق كيان الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على استهدافها البيوت السكنية في قطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان مقتضب: "سيتلقى عمق العدو مزيدًا من الضربات ردًّا على استهداف وتدمير البيوت السكنية".

ولم تُعلّق إسرائيل حول تهديدات حركة الجهاد الإسلامي حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وخلال الجمعة، دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي.

ومنذ فجر الثلاثاء تُنفّذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًّا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و7 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت عدة مستوطنات ومدن بينها (تل أبيب) والقدس الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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