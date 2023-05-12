فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمخيم جباليا شمال غزة

قيادي بحماس يدعو للمواجهة مع الاحتلال في كل نقاط الاشتباك

في يومه الرابع.. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

"هيئة دعم الداخل المحتل" تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني في شتى المناطق

أربعون ألف مصل أدوا "الجمعة" والغائب على الشهداء في المسجد الأقصى

المقاومة تقصف مستوطنات القدس .. والقسام: "ثأر الأحرار" صفحة جديدة من التضحية والبطولة

قيادي بالجهاد: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه في هذه الجولة

النكبة، وحدة الساحات ومعركة التحرير

الضفة الغربية ومعضلة الردع الإسرائيلية

خسائر الاحتلال في معركة "ثأر الأحرار"

الجهاد الإسلامي: سننفذ ضربات بعمق الاحتلال ردا على قصف المنازل

12 مايو 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
...

قالت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، إنها ستنفذ ضربات بعمق كيان الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهدافها البيوت السكنية في قطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان مقتضب: "سيتلقى عمق العدو مزيدًا من الضربات ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية".

ولم تعلق إسرائيل حول تهديدات حركة الجهاد الإسلامي حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وخلال الجمعة، دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي.

ومنذ فجر الثلاثاء تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و7 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت عدة مستوطنات ومدن بينها (تل أبيب) والقدس الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الجهاد الإسلامي #المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #قصف منازل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر