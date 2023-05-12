طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمخيم جباليا شمال غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الوم الجمعة، منزلاً في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال مدينة غزة.

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وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال دمرت منزل يعود لعائلة طه بشكل كامل، بعد قصفه بعدة صواريخ بشكل مباشر.

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وزعم الجيش الإسرائيلي أنه يقصف منازل تعود لكبار المسؤولين في الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وفجر الثلاثاء الماضي، شنّ جيش الاحتلال عدوانًا مباغتًا على غزة أطلق عليه اسم "السهم الواقي"، عبر سلسلة غارات جوية مركزة ومتزامنة على مناطق متفرقة بالقطاع استهدفت منازل آمنين ومواقع للمقاومة ومركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين