فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمخيم جباليا شمال غزة

قيادي بحماس يدعو للمواجهة مع الاحتلال في كل نقاط الاشتباك

في يومه الرابع.. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

"هيئة دعم الداخل المحتل" تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني في شتى المناطق

أربعون ألف مصل أدوا "الجمعة" والغائب على الشهداء في المسجد الأقصى

المقاومة تقصف مستوطنات القدس .. والقسام: "ثأر الأحرار" صفحة جديدة من التضحية والبطولة

قيادي بالجهاد: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه في هذه الجولة

النكبة، وحدة الساحات ومعركة التحرير

الضفة الغربية ومعضلة الردع الإسرائيلية

خسائر الاحتلال في معركة "ثأر الأحرار"

بالفيديو طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمخيم جباليا شمال غزة

12 مايو 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الوم الجمعة،  منزلاً في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال مدينة غزة.

">http://

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال دمرت منزل يعود لعائلة طه بشكل كامل، بعد قصفه بعدة صواريخ بشكل مباشر.

">http://

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه يقصف منازل تعود لكبار المسؤولين في الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وفجر الثلاثاء الماضي، شنّ جيش الاحتلال عدوانًا مباغتًا على غزة أطلق عليه اسم "السهم الواقي"، عبر سلسلة غارات جوية مركزة ومتزامنة على مناطق متفرقة بالقطاع استهدفت منازل آمنين ومواقع للمقاومة ومركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الجهاد الإسلامي #غزة #المقاومة #طائرات الاحتلال #قصف غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر