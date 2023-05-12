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بالصور في يومه الرابع.. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

12 مايو 2023 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن حصيلة أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الرابع بلغت هدم 8 مباني بشكل كلي بمجموع 28 وحدة سكنية، و500 وحدة بشكل بليغ وجزئي و37 وحدة باتت غير صالحة للسكن، و495 تضررت بشكل جزئي وبليغ.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن 31 شهيدًا ارتقوا خلال أربعة أيام من العدوان بغزة، وأصيب 109 آخرين، منها 6 إصابات خطيرة ومتوسطة.

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وبين معروف، أن العملية التعليمية توقفت بشكل كامل فيما تضررت عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم جراء القصف القريب منها.

وذكر معروف أن الصيد في بحر غزة متوقف منذ بداية العدوان، وتم منع خروج أكثر من 3 آلاف صياد إلى البحث عن رزقهم، إضافة إلى اغلاق المعابر التجارية ومنع تصدير أكثر من 600 طن.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، عبر الطائرات الحربية والمدفعية، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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