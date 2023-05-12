"هيئة دعم الداخل المحتل" تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني في شتى المناطق

قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد أهلنا في الداخل المحتل محسن أبو رمضان، إن جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني تُعد جرائم حرب.

وتوجه أبو رمضان، خلال مؤتمر صحفي بغزة، بالتحية إلى أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، الذين أثبتوا وحدة الهم الفلسطيني رغم التقسيم الجغرافي الذي يسببه وجود الاحتلال.

وأضاف أنه من الواجب على المجتمعات الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ودعا أبو رمضان، الشعوب العربية والإسلامية للوقوف ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على غزة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يمثلون خط الدفاع الأول عن المقدسات وقضيتهم الثابتة، أمام الاحتلال الذي يفشل في كسر إدارة وعزيمة الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين