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المقاومة تقصف مستوطنات القدس .. والقسام: "ثأر الأحرار" صفحة جديدة من التضحية والبطولة

12 مايو 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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قصفت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الجمعة، مستوطنات الاحتلال بالقدس المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال في قتل المدنيين واستهداف بيوت الآمنين في قطاع غزة.

وقال قائد في الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية للجزيرة، إن فصائل الغرفة تدك عمق الكيان الإسرائيلي وتقلب نتائج المعركة.

وأكد أن الغرفة المشتركة تدير المعركة باقتدار وأفشلت مخطط الاحتلال بالاستفراد بـ"سرايا القدس".

وأضاف، "نتحكم في نسق المعركة وتحديد موعد ومكان الرد بشكل حازم، وقد أدخلنا تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة.

بدورها غردت كتائب القسام عبر قناتها على التليجرام بصورة تجمع قادة سرايا القدس الذين اغتالتهم طائرات الاحتلال خلال أيام العدوان الماضية.

وأرفقت الكتائب تعليقًا مع الصورة، قالت فيه إن "معركة ثأر الأحرار صفحة جديدة من صفحات التضحية والبطولة".

وتخوض المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة منذ 4 أيام، معركة "ثأر الأحرار" ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، واغتيال قادة من المقاومة واستهداف بيوت وممتلكات المواطنين.

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