فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المباحث العامة في غزة تهيب بالمواطنين إلى إعلاء المسؤولية الوطنية

توقيع اتفاق مبادئ بين الجيش السوداني والدعم السريع في السعودية

"الأونروا": سقوط ضحايا مدنيين في غزة مأساة حقيقية

سرايا القدس تعرض مشاهد لقصف صاروخي لجنوب تل أبيب

قاسم: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة إجرامه

كتائب أبو علي مصطفى تنعى أحد مقاتليها في الوحدة الصاروخية

الأوقاف تصدر تنويهًا بشأن خطبة صلاة الجمعة بغزة

المقاومة تطلق 803 صواريخ منذ بدء العدوان على غزة

"الصحة": ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 شهيدًا إثر عدوان الاحتلال على غزة

جماعات الهيكل تقدّم طلباً رسميّاً لإدخال "مسيرة الأعلام" للأقصى

تخطر 40 مواطناً لمخالفتهم القوانين

المباحث العامة في غزة تهيب بالمواطنين إلى إعلاء المسؤولية الوطنية

12 مايو 2023 . الساعة 04:24 بتوقيت القدس
...
المباحث العامة في غزة تهيب بالمواطنين إلى إعلاء المسؤولية الوطنية

أخطرت الدوائر الفنية المختصة في المباحث العامة بالشرطة، 40 مواطناً من قطاع غزة لقيامهم بنشر معلومات وأخبار مضللة للرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

وبينت المباحث العامة، في تصريح صدر عنها، أنها عالجت عدداً من المعلومات والصور المنشورة من المواطنين، والتي تسهم في كشف معلومات تتعلق بالمقاومة، من خلال التواصل المباشر معهم وتوضيح خطورة ما تم نشره.

وتعاملت المباحث العامة مع 7 اتصالات دولية ومن أرقام خاصة، طلب أصحابها من المواطنين إبداء معلومات التي تتعلق بواقع سكنهم، إضافة إلى عدد من الاتصالات التي تطلب من المواطنين إخلاء بيوتهم.

وأكدت أنها تتابع كافة الحسابات التي تعمل على بث وترويج الشائعات، مهيبة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الوطنية خصوصاً في خضم العدوان على شعبنا، والمساهمة في تثبيت الجبهة الداخلية.

وأضافت أنه من خلال التحري والمتابعة الميدانية تم الوصول إلى اثنين من المتصلين، حيث تبين أنهم قاموا بالاتصال بأصدقائهم من باب الدعابة، مبينة أنه يجري العمل على توقيفهم وإحالتهم للجهات المختصة وفقاً للأصول.

ولفتت المباحث أنها أحالت جميع ملفات القضايا المذكورة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وفي سياق متصل، حذرت المباحث العامة المواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي، من التقاط الصور والفيديوهات لأماكن إطلاق صواريخ المقاومة، لما ينطلي عليه ذلك من خطورة، حيث بإمكان خرائط غوغل أن تحدد مكان التقاط الصورة بدقة كبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #المباحث العامة #تحذير #الحرب #اشعات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر