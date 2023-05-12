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نفذتها غرفة العمليات المشتركة

بالفيديو سرايا القدس تعرض مشاهد لقصف صاروخي لجنوب تل أبيب

12 مايو 2023 . الساعة 03:42 بتوقيت القدس
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نفذته غرفة العمليات المشتركة.jpg

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لقطات لقصف نفذته غرفة العمليات المشتركة واستهدف عددا من المستوطنات والمدن المحتلة في فلسطين.

وقالت السرايا، في تصريحٍ مقتضب مع الفيديو: "إنَّ عمليات إطلاق الصوايخ هذه تأتي معركة "ثأر الأحرار"، رداً على اغتيال قادة سرايا القدس".

وقالت "السرايا" إن إطلاق الصواريخ يأتي ضمن معركة "ثأر الأحرار".

وشمل القصف مدن تل أبيب ومحيطها وعسقلان وسيدروت والرملة ومستوطنات غلاف قطاع غزة، لكن القصف الأبرز كان باتجاه رحوفوت حيث ألحق دمارا كبيرا بأحد المباني وأسفر عن مقتل إسرائيلي وجرح آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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