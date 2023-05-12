فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة إجرامه

كتائب أبو علي مصطفى تنعى أحد مقاتليها في الوحدة الصاروخية

الأوقاف تصدر تنويهًا بشأن خطبة صلاة الجمعة بغزة

المقاومة تطلق 803 صواريخ منذ بدء العدوان على غزة

"الصحة": ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 شهيدًا إثر عدوان الاحتلال على غزة

جماعات الهيكل تقدّم طلباً رسميّاً لإدخال "مسيرة الأعلام" للأقصى

الغرفة المشتركة تحذّر الاحتلال من العودة لسياسة قصف المنازل

أضرار وقصف يستهدف منازل 3 رياضيّين في غزة

إغلاق حاجز بيت حانون يمنع 5 لاعبين ومدرب من مغادرة غزة

حفيظ دراجي يُغرّد من جديد دعماً لفلسطين

كتائب أبو علي مصطفى تنعى أحد مقاتليها في الوحدة الصاروخية

12 مايو 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
...
الشهيد عدي رياض اللوح

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الليلة، شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية الرفيق عدي رياض اللوح.

وقالت الكتائب في بيان لها: "نزف شهيدنا المقاتل في الوحدة الصاروخية الرفيق البطل (عدي رياض اللوح)، الذي التحق بركب الشهداء قبل قليل إثر استهداف صهيوني مباشر له وسط قطاع غزة، بعد تنفيذ مهمة التصدي للعدوان الصهيوني، ضمن الرد الموحد في معركة ثأر الأحرار.

واضافت: "ننعى أحد فرساننا الميامين، لنؤكد على أنّ دمائه لن تضيع هدرًا، وسيكمل رفاقه من بعده الطريق الذي قضى من أجله، وسيدفع العدو ثمن ارتكاب حماقته بحق مقاومينا وأبناء شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#شهيد #حرب #استشهاد #ابو علي مصطفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر