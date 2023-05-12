كتائب أبو علي مصطفى تنعى أحد مقاتليها في الوحدة الصاروخية

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الليلة، شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية الرفيق عدي رياض اللوح.

وقالت الكتائب في بيان لها: "نزف شهيدنا المقاتل في الوحدة الصاروخية الرفيق البطل (عدي رياض اللوح)، الذي التحق بركب الشهداء قبل قليل إثر استهداف صهيوني مباشر له وسط قطاع غزة، بعد تنفيذ مهمة التصدي للعدوان الصهيوني، ضمن الرد الموحد في معركة ثأر الأحرار.

واضافت: "ننعى أحد فرساننا الميامين، لنؤكد على أنّ دمائه لن تضيع هدرًا، وسيكمل رفاقه من بعده الطريق الذي قضى من أجله، وسيدفع العدو ثمن ارتكاب حماقته بحق مقاومينا وأبناء شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين