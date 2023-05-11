المقاومة تطلق 803 صواريخ منذ بدء العدوان على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن 803 صواريخ، أطلقت من قطاع غزة خلال الجولة الحالية -التي بدأت أول من أمس الثلاثاء- مشيراً إلى اعتراض 179 منها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 4 راجمات صواريخ ومواقع لإطلاق قذائف الهاون، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وكانت بلدية عسقلان، إلى الشمال من قطاع غزة، قد ذكرت أن 21 صاروخاً أطلق على المدينة الساحلية، خلال الدقائق الماضية.

ويتعرَّض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، أسفر عن اغتيال خمسة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وارتقاء 29 شهيدًا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات، إضافة إلى 93 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين